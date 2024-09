Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (3-0), em jogo da 7.ª jornada da Liga:

A importância do cruzamento atrasado no segundo golo do Sporting?

- Geralmente os médios que são mais difíceis de apanhar e o Estoril joga com uma linha de quatro na defesa, por isso ainda é mais difícil fazerem esse acompanhamento. Os cruzamentos e as dinâmicas vêm do treino, porque o jogador da frente não vê o que o de trás está a ver e aqui existe essa regra de contrariar o movimento, que requer tempo. O cruzamento atrasado é sempre muito importante.

Geny Catamo jogou no lugar de Geovany Quenda, marcou e também está no segundo golo. É uma daquelas boas dores de cabeça para o treinador?

- Sem dúvida, porque têm características parecidas, são rápidos a atacar e a defender e podem jogar os dois na esquerda e na direita e também no mesmo corredor, porque o Geny está bem na frente. O ano passado só tínhamos o Geny, mas há jogos em que queremos gerir e, se quisermos manter o Geny na frente, o Quenda está mais preparado.

Roberto Martinez esteve a assistir ao jogo. Acha que vai voltar a chamar jogadores do Sporting e vai dar-lhes mais minutos?

- Não vou falar nisso. Os jogadores já foram convocados. São onze que jogam, fico feliz por eles jogarem pelo seu país, eles também ficam orgulhosos. Agora se jogam um minuto ou 90, é com o selecionador, não vou comentar.