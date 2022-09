Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Gil Vicente (3-1), no estádio de Alvalade, em jogo da 8.ª jornada da Liga:

Estreia de José Marsà?

- O Marsà já tinha feito a pré-época connosco, tinha jogado com o Villarreal. Ainda não tinha feito jogos na Liga, mas fez uma boa pré-época. É um jogador com a escola do Barcelona e isso nota-se em campo. Depois tem alguns problemas da formação que teve. É muito inteligente, falta-lhe alguma agressividade de central de equipa grande. Acho que fez uma grande exibição e não se notou a falta dos outros centrais que costumam jogar ali.

Paulinho não marcou, mas foi aplaudido…

Os adeptos sempre compreenderam. O Paulinho teve uma fase que não conseguia marcar golos, outras marcou, esteve muito bem na Champions o ano passado, faz parte de estar num clube grande. O Paulinho tentou fazer isso. Os adeptos já sabem o que o Paulinho pode dar. Lembro-me que o Paulinho foi muitas vezes aplaudido, também foi criticado, faz parte. Hoje fez um bom jogo pelo Sporting, é isso que tem de fazer, estar preparado para o próximo jogo, quer seja para jogar, quer seja para ir para o banco.

A facilidade com que Morita chega à frente foi determinante?

- Sem dúvida. Jogamos um bocadinho com as características dos jogadores. Tem uma resistência muito boa, tem chegada à área, é muito inteligente nesse aspeto. Disse-lhe apenas que ele tinha essa qualidade. É um jogador muito inteligente, passa bem a bola, chuta muito bem, apenas encorajei-o. Não é do treinador, ele é mesmo um bom jogador.