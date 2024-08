O crescimento de Francisco Trincão na segunda metade da época anterior retirou espaço a Marcus Edwards na equipa do Sporting. Apesar de atravessar um período de menor fulgor ao serviço dos leões, Ruben Amorim continua a depositar muitas esperanças no extremo inglês.



«Em relação ao Marcus, tem a ver com momentos de forma e com a exigência que eu acho que devo ter com ele. Acredito tanto o Marcus que ele tem de fazer mais para jogar na equipa embora o Trincão também não esteja a deixar espaço. Está nesse processo. O Marcus tem de voltar ao nível que já mostrou. O nível dele é de seleção inglesa, mas faltam-lhe passos tanto a nível físico como mental», considerou, em conferência de imprensa prévia ao jogo com o Nacional, da segunda jornada da Liga.



O técnico defendeu ainda que o campeão nacional «tem muita coisa para melhorar» apesar de ter iniciado o campeonato com uma vitória por 3-1 frente ao Rio Ave. «Tivemos uma semana longa e então mostrámos a análise que fizemos ao jogo praticamente lance a lance. Vamos estar ainda melhores. Vai estar calor, o jogo é às 18h00. Teremos de ter uma mentalidade muito forte, não queremos perder pontos. É importante ganhar este tipo de jogos», referiu, não confirmando se Debast vai regressar à titularidade.



O Nacional-Sporting está agendado para as 18h00 deste domingo.