Ruben Amorim não espera facilidades na visita do Sporting a casa do Tondela, equipa que reconheceu ser diferente, para melhor, quando joga em casa.

«Tem cinco vitórias seguidas, sente-se muito confortável em casa e é a sexta melhor equipa do campeonato em casa. Tem comportamentos diferentes não na forma de jogar, mas na intensidade e até na qualidade de jogo é diferente em casa e fora. Vamos ter um jogo complicado», começou por abordar na antevisão ao duelo da 23.ª jornada da Liga.

Alguns dias após a vitória alcançada ao cair do pano sobre o Santa Clara em Alvalade, o técnico dos leões reconheceu que serão necessárias algumas afinações. «Queremos melhorar, não só olhando para o Tondela, mas também para o que temos vindo a fazer. Temos muita coisa a melhorar.»

Ruben Amorim reconheceu que a equipa precisa de melhorar no capítulo ofensivo, sobretudo na capacidade para desmontar a organização defensiva das equipas adversárias. «O treinador do Tondela disse que poderá apresentar um bloco mais baixo. Sabendo que temos tido alguma dificuldade no último terço, foi isso que trabalhámos durante a semana. Estamos preparados para isso», frisou, alertando para a qualidade do conjunto beirão nas transições ofensivas.

Para o jogo com deste sábado, o Sporting ainda não poderá contar com Paulinho, mas Ruben Amorim disse que o regresso do avançado contratado recentemente ao Sp. Braga está para breve. Ele está a recuperar bem. Não vai recuperar só em abril, como já foi dito. Está quase pronto. Estamos à espera dele e vai voltar rapidamente, mas para este jogo ainda não estará apto.»