Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Vizela no Estádio José Alvalade (jornada 1 da Liga 2023/24):

[Esta equipa do Sporting é mais forte do que a da época passada? O que podem temer menos os adeptos comparativamente com 2022/23?]

«Não tenho expectativas em relação a isso. Sempre que sei, digo. Já disse que íamos ganhar todos os jogos até ao fim, porque sentia isso.

Sinto que podemos ser campeões, sinto que vamos lutar por isso, mas como se viu hoje é uma caixinha de surpresas.

Sinto que o plantel é mais forte porque, apesar de alguma inexperiência, há mais fome. E estes miúdos têm muita fome. Vão ter dias difíceis como este, mas vão crescer.

Estamos mais completos em termos de diferentes avançados.

Notou-se com a saída do Dani que precisamos de mais um médio experiente para ajudar a segurar este tipo de jogos que se tornam difíceis. Diria que estamos mais fortes porque temos mais um ano de trabalho, temos miúdos com talento e porque entraram jogadores que vão fortalecer a nossa equipa.»