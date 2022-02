Falou-se muito nas ausências antes do clássico entre FC Porto e Sporting desta sexta-feira. O FC Porto perdeu Luís Díaz para o Liverpool, o Sporting perdeu agora Pedro Porro por castigo e Pedro Gonçalves por problemas físicos.

«São jogadores diferentes, para o FC Porto faz mais falta o Luis Díaz, para nós o Pedro Porro. O Luis Díaz foi vendido, o Pedro Porro fica de fora porque nós não quisemos arriscar, há pessoas que entendem de uma maneira, eu entendo de outra. Não me posso queixar, foi uma opção minha, foi o azar de levar um amarelo, mas sabia que havia essa possibilidade e faria a mesma coisa hoje», comentou o treinador do Sporting em conferência de imprensa.

No jogo da primeira volta, em Alvalade, os leões estiveram a ganhar, com um golo de Nuno Santos, mas o FC Porto acabou por empatar, por…Luis Díaz. «Penso que FC Porto é que conseguiu o empate cá. Estávamos bem no jogo, o Luis Díaz fez uma grande jogada e um grande golo. Tivemos várias oportunidades na primeira parte. Mas se me lembrar do jogo com o FC Porto no ano passado lá, é um objetivo nosso sermos melhores. Apesar do empate não jogámos bem. Somos muito mais equipa, quero que a minha equipa se apresente de uma melhor forma este ano, para além do resultado. A forma como vamos jogar é muito importante e o resultado é importantíssimo», comentou.

Sem Pedro Porro, Ruben Amorim deverá apostar em Ricardo Esgaio, mas não será a mesma coisa. «O Porro tem características diferentes de todos os laterais, vamos tentar levar o jogo de acordo com o jogador que lá estará, que não é tão bom no um para um, mas tem outras coisas», destacou.

Pote, por seu lado, saiu lesionado do jogo com o Famalicão e também será baixa no clássico. «Temos soluções, o Pote já esteve algum tempo parado e conseguimos estar nas frentes todas. Se calhar estava a precisar de descanso e os outros estão preparados para jogar», referiu ainda.

O Sporting tem duas baixas de peso, mas também tem dois reforços que podem entrar já nas contas do clássico: Edwards e Slimani. «De acordo com as características do Edwards, é dos melhores do campeonato. Slimani chegou agora, tem de se ambientar. Tem um passado muito bom contra o FC Porto. Pode ajudar de início ou saltando do banco. Quando tiver de jogar, vai jogar. Aqui somos todos titulares. Somos todos iguais e temos de fazer o nosso trabalho em prol da equipa», comentou.