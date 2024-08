Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois do triunfo sobre o FC Porto (2-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 4.ª jornada da Liga:

Passo sério para o bicampeonato?

- É bom, no confronto direto já estamos com dois golos de vantagem. É bom, mas ainda falta muito tempo. Temos de ganhar a todos e não só ao Benfica. Podemos nem acabar a jornada em primeiro lugar.

Manter Gyokeres no plantel foi a melhor notícia do mercado?

- É muto bom que o mercado feche, mexe muito com os jogadores, estivemos num patamar diferente em que os jogadores são aliciados. Foi muito competente, mais que nos últimos dois jogos, precisou mais. Tem capacidade física, mais capacidade para os números que costuma fazer de metros e alta intensidade, é um jogador muito importante para nós e é um jogador diferente de todos na Liga. É difícil pará-lo. Estou muito contente com o Viktor e por o fechar do mercado.

Em relação ao mercado, ainda acredita que vai chegar mais um avançado?

- O Viana já provou várias vezes que consegue fazer magia, digamos assim, é relembrar o mesmo de sempre, nós lutamos com clubes muito mais fortes do que nós financeiramente. Temos de fazer uma grande ginástica, temos de apresentar o projeto, mostrar o historial de vendas, estamos a fazer esse trabalho, está no limite, mas acredito que vamos ter novidades.. vamos ver.

Foi um leão ferido que esteve hoje em campo?

- Em relação ao leão ferido, eu acho que na primeira época usava muito isto, ninguém acredita em nós, mas acho que, neste momento, uso muito mais a nossa capacidade, o potencial que temos, a capacidade que temos, para que eles joguem o futebol que têm de jogar, porque sinto que já estamos ao nível dos outros. Nos primeiros anos não o sentia, nunca o disse, mas sentia. Acho que tínhamos de ter outra coisa para chegar a esse patamar, acho que agora se jogarmos o nosso jogo, impormos o nosso jogo, e temos muito para melhorar, porque em jogos grandes temos alguma dificuldade em impor o nosso jogo, essa parte do leão ferido ou não já deixo um bocadinho de lado. Simplesmente, nas tarefas que temos de fazer, como temos de jogar, o que temos de melhorar e depois um bocadinho no fim, o temos de ganhar este jogo por tudo o que se passou nos outros dois.

Mudança no FC Porto em relação à Supertaça?

- O FC Porto acho que também mudou um bocadinho a pressão daquilo que apresentou na supertaça, aí foi mais um 4-4-2 e a verdade é que quando saíamos a saída a quatro, e começámos a exagerar, o FC Porto batia homem com homem e dificultou-nos, e depois com a pressão dos dois na frente nós pensámos que com três chega bem, fica mais com um homem entre linhas. Acabou por não ser isso, foi mais parecido com a Taça de Portugal, onde os interiores é que saíam, depois tentaram arriscar e nós tínhamos espaço no corredor. Falhámos muitos passes, o Quaresma teve muitos passes às vezes e sentia-se algo receoso e isso acontece quando os jogadores são ainda jovens e o Quaresma a passar a bola às vezes com muita distância com o homem da frente e tínhamos de levar a bola. Esses pequenos problemas ainda temos muita coisa para trabalhar, mas foi muito por aí, se houvesse uma pressão a dois, se houvesse a três, íamos variar para tentar dificultar o encaixe do FC Porto. Era o que o FC Porto fazia também, às vezes saía a quatro, outras vezes o Varela baixa, andamos sempre nisto.

Pedro Gonçalves voltou a estar em destaque. É um dos seus jogadores favoritos?

- Eu não posso dizer isso, porque sou treinador deles, todos eles são os meus favoritos, agora… o Pote é um jogador especial, por tudo. Pelo feitio, porque é muito engraçado, às vezes não tem graça nenhuma e prejudica-se e prejudica a equipa nesse aspeto. Agora o Pote é um jogador especial, sem dúvida nenhuma, não trocaria por nenhum. Se tivesse noutro sítio se calhar seria o primeiro jogador que eu dizia que queria, porque ele faz tudo. É médio centro, se eu o meter a lateral ele sabe jogar a lateral, não o faço porque também não gostava que me fizessem a mim, portanto eu diria que o Pedro Gonçalves não é o meu favorito, todos são, mas é um jogador muito especial para mim.