Ruben Amorim confirmou que Pedro Gonçalves está recuperado para o jogo desta terça-feira com o Manchester City, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Mais do que os aspetos físicos, o treinador destacou a enorme vontade que o jogador demonstrou em querer ir a jogo.

«O Pote é um rapaz robusto, que não costuma ter lesões. Nunca o vi tão sério a falar com a equipa médica e com o treinador a garantir que estava bem. Quis muito vir para o jogo, passou todos os testes, quem sou eu para não o convocar? Não o deixei fora da convocatória. Agora se vai a jogo ou não, vamos ver», destacou.

Pouco antes, em declarações à TVI, Manuel Ugarte tinha manifestado o seu otimismo em relação a um possível bom resultado do Sporting em Alvalade. «Primeiro dizer que é notório eu gosto imenso dos meus jogadores. Acredito que é possível, não vou falar em números ou probabilidades, mas os meus jogadores já me surpreenderam muitas vezes, já fizeram milagres. Acredito que é possível, tenho mais alguns anos do que eles, mas gosto da forma como eles acreditam no processo», comentou ainda.