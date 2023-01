O Sporting tem esta quarta-feira a oportunidade de reduzir a diferença para o Sp. Braga de oito para cinco pontos, mas Ruben Amorim recusa a definir o jogo como «tudo ou nada» em relação à luta pela qualificação para a Liga dos Campeões na próxima época.

«Todos os jogos são tudo ou nada quase desde o início, começamos bastante mal, mas neste momento não quero fazer essa avaliação. No fim faremos as contas, não vale a pena estar aqui todas as semanas a falar num tudo-ou-nada», referiu o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 18.ª jornada da Liga.

Para o treinador, o mais importante é ver a equipa a «jogar bem» e acreditar que «as coisas vão mudar. «Perdemos pontos onde não queríamos, o importante é continuar a jogar bem, voltar a não sofrer golos, apesar das poucas oportunidades que concedemos. Mesmo frente ao FC Porto, tivemos muitas mais oportunidades e não conseguimos vencer. É continuar a jogar bem que as coisas vão mudar. Estou entusiasmado com o crescimento da equipa, apesar dos resultados é que determinam o sucesso das equipas, sinto que a equipa está a crescer, é isso que temos de continuar a fazer», acrescentou.

A verdade é que o Sporting está muito longe da disputa do título e, depois da derrota na Taça da Liga, tem poucos motivos para se motivar até ao final da época.

«Para mim é fácil, é uma questão de orgulho, de garantir o meu trabalho, não há motivação maior. A verdade é que me é difícil explicar como custa ver a minha equipa no quarto lugar a falhar objetivos. A minha motivação é muito maior do que no início. Em relação à equipa, todos os dias temos de melhorar e fazer uma segunda volta melhor. Tivemos uma primeira volta muito inconstante, temos de melhorar. Vamos ter jogos da Liga Europa, nunca se sabe o que pode acontecer. Depois jogamos pelo Sporting Clube de Portugal, mais motivação do que essa não há», destacou.

O Sp. Braga chega a Alvalade depois de se ter reforçado no mercado com jogadores como Bruma e Pizzi, mas Amorim prefere destacar o coletivo de Artur Jorge e também de uma certa «estrelinha» que tem acompanhado os minhotos.

«A equipa do Braga vale pelo todo, depois tem a ver como a época está a decorrer. Houve jogos em que tivemos várias oportunidades e não marcámos e dar o exemplo, que também já nos aconteceu, que é ter poucas oportunidades e vencer. O Braga no último jogo resolveu o jogo na última jogada do encontro e isso também faz diferença. Não são os reforços que fazem o Braga mais forte, o Braga é mais forte porque ganhou uma vantagem, está mais confiante e, acima de tudo, não tem metade da pressão que os grandes têm. Isso é uma grande vantagem», comentou.

Com o mercado a poucas horas de fechar, Amorim espera conseguir alguma tranquilidade. «Vou-me sentir confiante e ao mesmo tempo stressado pela situação em que estamos. Fico mais tranquilo e confiante quando não fazemos coisas à pressa, quando não fazemos coisas pensadas porque estamos nesta posição ou porque os adeptos querem outro tipo de jogadores, tenho noção disso. Fico mais tranquilo quando tenho um rumo e porque as contas vão-se fazer quando acabarem os campeonatos, os projetos, estaremos cá para assumir responsabilidades. Quero que feche rápido, já devia ter fechado», referiu ainda.