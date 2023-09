Jeremiah St. Juste pode vir a ser um «reforço» para o Sporting no decorrer da temporada. Ruben Amorim anunciou este domingo, na antevisão do jogo com o Rio Ave, que ainda não há data para o central neerlandês regressar, mas garante que o defesa «está a melhorar a olhos vistos».

O treinador falou de St. Juste quando explicava a pouca rotação no tridente defensivo dos leões. «Ainda não temos uma data certa para o St. Juste, mas ele está a melhorar a olhos vistos. Em relação às trocas na defesa, são penas estratégias e opções porque temos ainda o Matheus Reis que mudou agora, mas joga como central. Já chegou a ficar o Inácio de fora algumas vezes. O Neto teve muito tempo o ano passado e está a melhorar cada vez mais. Está preparado para entrar na equipa. O Quaresma fez muitos jogos na pré-época», referiu.

Além disso, o treinador refere que os três habituais titulares na defesa são determinantes nas bolas paradas. «Às vezes há uma base e uma estrutura central. Às vezes não queremos mexer em tudo e optámos por manter a defesa que tem sido importante. São jogadores importantes nos lances de bola parada e isso é cada vez mais importante porque há equipas que têm dificuldades em criar oportunidades no jogo corrido, mas criam-nas nas bolas paradas. É importante ter isso em conta. Tem sido apenas uma escolha, uma fase e os jogadores sabem disso. Poderá haver outra fase em que jogarão outros na defesa. Não é só a questão do St. Juste, é porque eles têm qualidade», acrescentou.