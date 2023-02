Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (2-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

Trincão? O que falta para cumprir as expetatvas? Porque não aparece mais vezes ao nível desta noite?

- O futebol é mesmo assim, os jogadores não são imunes ao que se passa lá fora. Eles sentem aquilo que se espera deles e isso pode ter um lado bom, mas também cria problemas. O talento está lá, temos é de dar tempo aos Trincão. Olhar para o Marcus [Edwards] de hoje e para o que chegou não tem nada a ver, tem a ver com a confiança, momentos e entendimento com os colegas. O Trincão explodiu em Braga, foi para o Barcelona, fez vários jogos, foi para Inglaterra, não jogou muito e perdeu alguma confiança. Procuramos que recupera essa confiança, ele tem talento e qualidade, tem essa capacidade, tem de perder esse receio de errar. Quando a equipa estiver num melhor momento, as coisas vão aparecer mais naturalmente.

Rotação no corredor direito, deve-se a uma gestão física de Esgaio e Bellerín ou as características dos jogadores para cada jogo?

É tudo junto. É eles saberem que todos podem jogar, toda a gente sentir-se importante. Depois as características dos jogadores, são opções. O Esgaio jogou muito bem a primeira parte frente ao Midtjylland e saiu porque tinha um amarelo e não quisemos arriscar. Hoje pensei que íamos atacar mais, depois havia a opção do Bellerín vir para dentro, ele fazia isso no Barcelona. Vamos variando de acordo com as caraterísticas.

Rotação nos centrais? Gonçalo Inácio começou no banco?

A rotatividade na defesa tem a ver com o que disse, toda a gente quer jogar, mas tenho em conta as características do jogo vamos rodando. O Coates, se tivéssemos noutro momento também entraria nesta rotação. O Neto tem vindo a fazer uma boa recuperação desde que foi operado ao pulmão, temos essa capacidade para rodar. O Coates saiu porque já não deveria ter jogado este jogo. No fim eram só transições, eles meteram mais um avançado e o Inácio estava mais fresco. Está um grande jogador o Inácio. Foi gestão.