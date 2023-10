Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Boavista (2-0), no Estádio do Bessa, no jogo que encerrou a 9.ª jornada da Liga:

Sporting continua isolado na Liga.

- Sim, acho que fomos maduros. O bom é que olho para a equipa e para a forma como jogámos e gerimos os tempos e penso que podemos ser ainda muito melhores. Encontrámos os espaços e tivemos as nossas oportunidades. Também concedemos nas poucas vezes em que eles chegaram com perigo. Concedemos uma oportunidade na primeira parte e depois o golo que, mesmo estando em fora de jogo, podia ter sido evitado porque o Boavista não estava assim tão perigoso. Nós tivemos várias ocasiões, num campo difícil que dificultava as transições e as receções orientadas, quer para uma equipa, quer para outra, mas acho que foi uma vitória justa, quanto a mim, da melhor equipa.

O Sporting, ao contrário da época passada (1-2), não abanou. Prova de crescimento?

- É um pouco crescimento, mas não é tudo. Tem a ver também com o contexto. As equipas às vezes fazem-se muito pelo contexto. O ano passado viemos cá já com algumas derrotas, perdemos o jogo e ficámos a cinco pontos do Boavista. É sempre bom não esquecer esses momentos. Desta vez estávamos a lutar pela liderança, queríamos continuar em primeiro. Estamos também a jogar melhor, os jogadores entendem melhor as coisas e gerimos melhor o jogo. Devíamos ter feito o segundo golo naquela jogada do Marcus [Edward]. Se olharmos de um ano para o outro, sim, uma equipa mais tranquila, mais segura de si, mas também tem a ver com o contexto.

Muita gente estava à espera de Esgaio e Nuno Santos nas laterais. Jogaram Geny e Matheus Reis. Qual a ideia?

- Tem a ver com as características do adversário. Hoje o Bruno Lourenço não jogou na esquerda, jogou o Filipe Ferreira, mas é um jogador faz muitas tabelas, aparece de trás e nós tínhamos o Geny, não só para atacar no um-contra-um em que é muito forte, mas também para fazer esse acompanhamento. O Matheus Reis foi para se juntar aos centrais para fazermos uma linha de quatro. Tivemos sempre uma linha de quatro e ele tem muita capacidade para meter a bola e fazer a ligação. Não é um extremo, mas sabe meter a bola.

É pouco vulgar o Sporting jogar com uma linha quatro. É uma forma de poupar o Geny, para não fazer tantas piscinas?

- Nós também costumamos fazer isso com o Nuno Santos, o que interessa é que há sempre um quinto homem. Já fazemos isto há algum tempo, hoje notou-se mais porque se calhar é o Geny e olhamos para ele de forma diferente. Nunca fez a posição de lateral, tem características diferentes e hoje foi importante para empurrar a equipa do Boavista. Acho que não fizemos nada de novo, simplesmente olhamos para os jogadores e para a forma de jogar e achamos que é diferente.

O Sporting ganha pontos ao Sp. Braga e Benfica. Importante?

- Obviamente queremos estar sempre em primeiro e ganhar pontos, mas não conta muito, o que me interessa a mim é a forma madura como controlamos o jogo. Isto vai ter fases em que poderemos ser nós a perder pontos e os adversários a ganharem. Portanto, não dar muita importância, simplesmente olhar para os factos do jogo, seguimos na frente. Quinta-feira temos o jogo para a Taça da Liga que praticamente decide a Final Four. São só dois jogos, mas o Farense está em vantagem porque já ganhou um deles.