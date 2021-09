O Sporting recebe o Marítimo na sexta-feira (19h00), em encontro referente à 7.ª jornada da Liga 2021/22. Em conferência de imprensa, Ruben Amorim fez a antevisão do encontro.

Na última ronda do campeonato passado, os leões golearam a equipa madeirense por 5-1. Porém, o treinador do Sporting não está à espera de um duelo semelhante.

«Esse jogo foi de final de época. Queríamos ganhar, como sempre, mas ainda tínhamos o objetivo de ajudar o Pedro Gonçalves a ser o melhor marcador. O Marítimo, na semana anterior, tinha garantido a permanência e foi isso que se viu no jogo. Este vai ser um jogo completamente diferente», começou por dizer.

Ruben Amorim recordou que o Marítimo já empatou em Famalicão e em casa com o FC Porto: «É uma equipa que empatou em Famalicão, que empatou com o FC Porto. Mas nós estamos melhor do que estávamos naquela altura e queremos vencer novamente. Um golo basta, mas vamos tentar o marcar o máximo possível de golos sem sofrer. Não sofrendo golos, estamos mais perto de vencer.»

Na próxima terça-feira, o Sporting visita o Borussia Dortmund para a Champions League. De qualquer forma, o treinador do campeão nacional não admite poupanças no duelo com a formação madeirense.

«Este é o jogo mais importante. Para nós, enquanto clube, o mais importante é o campeonato, porque isso é que nos garante uma boa classificação e, garantido uma boa classificação, pode garantir Champions mais uma vez, garante outro encaixe e nova experiência para nós», salientou.

A equipa leonina defronta o Marítimo na sexta-feira, o Borussia Dortmund na próxima terça-feira e o Arouca no próximo sábado. Aí assim, poderão surgir alterações no onze: «Não vamos fazer poupanças em Dortmund. Tivemos cinco dias entre jogos até agora, no próximo teremos três. Não me preocupa a questão física, porque a motivação está sempre alta. Onde podemos ter problemas é no terceiro jogo da semana.»