O Sporting recebe esta quarta-feira o Sp. Braga, em Alvalade, num jogo determinante para as aspirações dos leões neste arranque de segunda volta. Na primeira volta, registou-se um empate 3-3 no Minho, mas, mais recentemente, a equipa de Amorim goleou o rival por 5-0 para a Taça da Liga. O treinador espera agora um jogo diferente, mas está convencido que vai voltar a vencer a equipa de Artur Jorge.

«Acima de tudo esperamos um jogo muito difícil, muito diferente daquele da Taça da Liga porque foi um resultado anormal para a diferença das equipas. O Braga está melhor do que nós no campeonato, tem mais pontos. Não estou nada satisfeito com os resultados, mas estou satisfeito com o crescimento da equipa, acho que estamos a jogar cada vez melhor, portanto, a expetativa é sempre a melhor», começou por enunciar o treinador em conferência de imprensa.

Além disso, recorda o treinador, o Sporting joga em casa. «Jogamos em casa, diante do nosso público, sabemos que vamos ter o apoio deles [adeptos]. Espero um jogo difícil, mas temos de impor o nosso jogo, temos e continuar a jogar bem porque as coisas vão mudar. Portanto, espero um jogo difícil, mas espero uma vitória o Sporting», insistiu.

O treinador considera que a sua equipa está a evoluir na forma como aborda os jogos grandes e deu como exemplo a recente final da Taça da Liga, apesar da derrota diante do FC Porto.

«A forma como abordamos os jogos grandes, quanto a mim estamos a crescer. No primeiro ano perdemos um jogo quando já eramos campeões com o Benfica na Luz e não tivemos, nem de perto, nem de longe, a capacidade para responder às equipas grandes. Simplesmente defendemos bem e tivemos alguma sorte em certos momentos», referiu.

Na perspetiva do treinador, o Sporting não tem de se adaptar ao adversário, mas apenas procurar impor o seu jogo. «Os meus jogadores não se têm de adaptar à forma como o Otávio ou o Pepe jogam, os outros é que se têm de adaptar. Eles são assim e têm cada vez mais de ser assim, desde que as coisas sejam iguais para os dois lados, estamos de acordo, a minha equipa tem de ser cada vez mais agressiva», prosseguiu.

Uma agressividade que no último jogo, em Leiria, acabou por ditar a expulsão de Paulinho. «Pode-se dizer que temos de ter mais sangue frio, mas a verdade é que a época não nos tem corrido bem e os jogadores não são assim tão experientes. Podem falar do Paulinho que é um jogador experiente, mas em certos momentos é difícil manter a calma. Não acho que os jogadores se tenham de adaptar à forma dos outros jogarem, têm que ser assim, temos de lutar, seja contra quem for, pelos resultados», acrescentou.

Resultado e confusões à parte, Amorim até gostou da exibição frente ao FC Porto. «Como treinador, deixo isso de parte, as confusões e etc… não me diz nada. Olhei para o jogo jogado e a verdade é que, mesmo com maus resultados, estamos a crescer nos encontros com os grandes. Temos é de melhorar a abordagem aos jogos que não são com os chamados grandes e que também valem três pontos», referiu.

A expulsão do Paulinho vai obrigar a mudanças no ataque e estas não passam forçosamente pela introdução de Chermiti. «Não vou dizer desta vez porque isso muda a forma de abordar o jogo. Poderá jogar o Youssef ou poderá jogar outro jogador com características diferentes, para usarmos outras armas contra o Braga», destacou ainda o treinador.