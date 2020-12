Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Belenenses por 2-1 no Jamor:

«Foi um jogo muito complicado, já sabíamos que seria assim. O Belenenses adaptou-se melhor ao relvado e o Petit esteve melhor do que eu na preparação do jogo. Quisemos construir por trás quando o terreno estava pior e Belenenses adaptou-se melhor aí: lançou a bola na frente e a partir daí jogava. Era o que devíamos ter feito também. [Mas] Não é desculpa, porque as duas equipas jogaram no mesmo relvado. Houve uma clara melhor adaptação do Belenenses em certas situações do jogo.

Quando não construímos por trás, lançámos várias vezes. O Tiago Tomás apareceu bem numa ou noutra situação. Atrás, quando devíamos meter a bola mais na frente, ganhar uma segunda bola e a partir daí jogar, fazíamos o contrário. Tentámos sair a jogar porque os jogadores estão trabalhados assim desde que estamos cá. Devíamos ter feito ao contrário. Construímos numa primeira fase e depois libertávamos muito rápido, muitas vezes a abusar do lançamento longo quando havia um espaço enorme para correr com a bola. Tem a ver com o entendimento do jogo.

E aí, quando todos estão bem e fortes, mas não há entendimento do jogo, a culpa é do treinador. Faltou o treinador preparar melhor o jogo para estas condições para eles entenderem o jogo. Mas estão de parabéns: eles dão tudo e agarram-se uns aos outros.

Esta equipa é muito difícil de bater. Na segunda parte não demos tanto espaço para o Belenenses jogar.»

[As correções para a segunda parte]

«Chamámos à atenção. A linha às vezes estava bastante desalinhada porque as vezes nem estávamos à espera do pontapé da frente. Lembro-me que na primeira bola parámos no momento do passe e noutra o Neto escorrega e se um escorrega, o outro tem de estar preparado e ir lá buscar o jogador e temos de estar preparados para isso.

Os jogadores podem não estar bem, mas ouvem, trabalham e fazem as alterações que têm a fazer. São inteligentes. Falámos ao intervalo do rigor. Essa alteração teve a ver com o entendimento do jogo e eles adaptaram-se bem.»