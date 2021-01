Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória por 2-0 sobre o Sp. Braga:

[Sporting venceu os últimos três jogos, mas teve sempre dificuldades para impor-se. Sporting tem condições para aguentar o primeiro lugar ou começa a ficar preocupado?]

«Estou preocupado desde o primeiro dia. Desde Guimarães que tivemos problemas no controlo do jogo. Temos muito a melhorar. Somos uma equipa que precisa de melhorar em todos os aspectos e temos de ter essa noção. Nunca mudei a minha forma de encarar as coisas quando me falam em títulos e dizem que estamos embalados e que a partir de agora vai ser tudo fácil.

Não olho para o jogo, vejo que ganhámos 2-0 ao Sp. Braga e então estamos muito bem. Temos muito a melhorar.

Agora, tenho de dar os parabéns aos rapazes, porque eles fazem um trabalho excelente, dão tudo pela equipa e isso é a obrigação eles. O resto vem com o treinador, que tem de melhorar, e vem com os jogadores em certos momentos do jogo.

Foi muito falado que este mês é um teste para o Sporting. O teste começou no início.

Para nós é sempre muito difícil: digo isto desde o primeiro dia. Mas estamos num bom caminho, estamos unidos e isso é meio caminho andado.»

[Assume agora a candidatura ao título?]

«Somos candidatos a vencer o próximo jogo.»