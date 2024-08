A antevisão de Ruben Amorim ao clássico deste sábado com o FC Porto em Alvalade ficou marcada pelo inevitável tema do mercado e a busca do Sporting por um avançado.

O técnico dos leões garantiu que não vai lamentar a não chegada de mais uma solução para o ataque caso seja esse o cenário depois de segunda-feira e realçou o trabalho que a SAD leonina ainda está a fazer para fechar esse dossier.

«Estamos preparados para isso porque faz parte da nossa vida. O importante é que que estou muito satisfeito e muito orgulhoso do que o clube está a fazer. Porque está a fazer o máximo. Estamos a fazer o máximo para ter os jogadores que temos. Desde a confusão com o Matheus Nunes e esse planeamento, o que é importante é que estamos todos no mesmo barco a tentar o máximo. Venha avançado ou não, eu estou satisfeito porque o clube fez tudo para trazer os jogadores que entendemos que deviam entrar. Mas o mercado ainda não fechou, vamos ver até ao fim do dia: a esperança é a última a morrer», disse Amorim aos jornalistas.

O treinador do Sporting assumiu, no entanto, que é um risco não ter uma alternativa de peso a Viktor Gyökeres, mas frisou que conta com Rodrigo Ribeiro e lembrou também que a equipa já viveu sem uma referência fixa na frente. «Já jogámos épocas inteiras ou meias-épocas com jogadores na frente que não são avançados. (…) Obviamente que é arriscado, acho que é muito óbvio. Por isso é que estamos a tentar trazer os jogadores que queremos desde o primeiro momento», afirmou, explicando depois uma das cartas que tem na manga caso não tenha Gyökeres nalgum momento.

«O Maxi [Araújo] joga em duas posições: mais atrás e mais à frente, podendo empurrar jogadores para uma posição mais central. É um desafio também ao treinador e aos jogadores para se adaptarem se houver algum problema», destacou.

Amorim realçou ainda a importância de o Sporting não fechar alvos a qualquer custo. Até porque isso pode comprometer a estabilidade financeira que a SAD dos leões demorou a adquirir.

«Dificuldades financeiras ou não é relativo. Temos é de imaginar como é que os clubes entram em dificuldades financeiras. Dando por vezes, quando estão mais folgados, passos maiores do que as pernas. Essa parte vão ter de ser o Dr. Zenha [administrador da SAD] e o Hugo Viana a explicarem. (...) O que sei, e tenho a certeza, é de que toda a gente está a dar o máximo. Eles querem mais até do que eu e isso basta-me. Se não houver essa solução, não vamos entrar em loucuras e vamos arranjar soluções, porque sempre arranjámos. Já tivemos aqui um momento tão difícil na primeira época, com miúdos que ainda não tinham experiência de Liga. Era um momento muito mais difícil do que agora. Arranjaremos soluções e não vão ouvir da minha boca que, se a época não for brutal, a direção não nos deu aquilo que pedimos. (...) A verdade é que há clubes muito mais ricos que chegam ao pé dos jogadores que queremos e compram-nos para serem soluções se calhar para daqui a três anos. Contra isso não há como lutar. É formar os Quendas, etc, e torná-los melhores jogadores.»

Para Ruben Amorim, há boas notícias no meio da indefinição sobre a chegada de um ponta de lança. «Se calhar é mais importante o Gyökeres ficar do que gastarmos o dinheiro dele em dois avançados. Estamos a fazer o máximo para reforçar, mas é importante jogadores como o Morten [Hjulmand], o Inácio, o Ousmane [Diomande], o Viktor [Gyökeres] e o Pote ficarem cá. Esse esforço foi feito e estou muito feliz com isso.»