No rescaldo ao triunfo sobre o Arouca (0-3), Ruben Amorim apontou às melhorias a operar, a pensar em adversários de nível idêntico, sobretudo na Liga dos Campeões.

«No lance logo no primeiro minuto, devemos ser melhores. No decorrer do jogo controlamos as saídas dos adversários. Não sofremos golos e não deixamos o adversário muito criar», começou por explicar, na noite desta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Quanto às alterações no «onze», o timoneiro do campeão nacional analisou as escolhas com naturalidade.

«As alterações fazem parte do campeonato. Houve jogadores que chegaram em cima do dia de jogo. O Diomande nem treinou. Já fazíamos [esta gestão] no ano passado. É importante todos estarem focados. Os jogadores chegam das seleções sem tempo para assentar, por vezes é melhor não arriscar, até porque os outros também estão aptos», argumentou Amorim.

E por entender que os seus pupilos estão mais seguros, o treinador do Sporting elencaou outras vertentes.

«Estamos melhores na construção em bloco baixo. Antes, face às nossas caraterísticas, os adversários fechariam pelo meio. As equipas técnicas evoluem, mas os jogadores estão cada vez melhores», reiterou.

Em todo o caso, Ruben Amorim puxou os ânimos à Terra: «Há jogos diferentes e há adversários com capacidade defensiva idêntica. Como contra o FC Porto, quando errámos na primeira fase de construção. Se os jogadores do Arouca estivessem mais inspirados, poderíamos ter problemas. E na Champions poderemos ficar expostos. Podemos ser melhores e definir melhor».

O Sporting permanece na liderança da Liga, com 15 pontos, provisoriamente mais seis face ao pelotão que ocupa o segundo lugar.