Ruben Amorim lamentou a saída de Mateus Fernandes para o Southampton, dizendo que o Sporting perdeu um «jovem com muito valor» e que tem «características para ser um grande jogador», mas também diz que o clube e o treinador têm de fazer opções.

«Essa é sempre a ideia. Não podemos garantir nada até ao mercado estar fechado, aprendi isso. Essa é a ideia. Obviamente temos que vender. O que perdemos é um jovem com muito valor que, quanto a mim, tem características para ser um grande jogador, mas foram feitas opções», começou por enunciar na antevisão do jogo com o Farense.

A saída de Mateus Fernandes custou muito, particularmente, ao treinador. «Fazemos tudo em conjunto, sentamo-nos numa sala e o Mateus foi um jogador que nos custou muito, mas quando me perguntam se podemos perder o Inácio, eu digo que não, se podemos perder o Morten [Hjulmand], eu digo que não, quando me perguntam se temos de aguentar o Viktor [Gyokeres], eu digo que temos de aguentar o Viktor. Depois temos de vender, é muito por aí. Queríamos muito ficar com o Mateus. Sinceramente, também acho que o Mateus gostaria de ter ficado, apesar de ter um grande contrato e ir para uma grande liga. Foi um momento difícil para todos, mas temos de fazer opções. No fim, eu, como treinador, também as faço», acrescentou.

Apesar de tudo, a pouco mais de uma semana do fecho do mercado, Ruben Amorim está satisfeito com o plantel que, nesta altura, tem à disposição. «O plantel dá garantias porque já vivemos fases piores. Quando nós já tivemos a experiência de vivermos fases mais difíceis, quando chegamos a esta fase, temos de ter garantias, porque não podemos ter a certeza sobre quais são as surpresas que surgem», destacou.

Nesse sentido, o treinador deu um exemplo da forma como o mercado também pode gerar oportunidades. «Volto a falar do [Geovany] Quenda. O Quenda apareceu porque em janeiro passado falámos aqui de um jogador para a ala que tentámos e não conseguimos. Se calhar estava cá esse jogador e o Quenda não tinha espaço para treinar e para se mostrar. Isso é olhar para o lado positivo, mas ainda não terminou, portanto, alguma coisa poderá acontecer, ou não, vamos ver», referiu ainda.