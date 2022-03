Ruben Amorim tem mais dois anos de contrato com o Sporting e garante que não está preocupado com o futuro. O treinador garante que está feliz no clube e lembrou que a direção do clube, que acabou de ser reeleita para mais um mandato, também está interessada na sua continuidade e já está a preparar a próxima temporada.

«Tenho contrato com o Sporting, sou muito feliz no Sporting. Estamos a preparar a próxima época já há uns meses, ainda hoje falámos na pré-época, portanto isso está tudo alinhavado», começou por dizer no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do segundo jogo com o Manchester City, no Estádio Etihad.

Além disso, o treinador diz que tem ainda muito trabalho por fazer no Sporting. «Sabendo que no futebol tudo pode acontecer, mas a vontade das partes, quer do treinador, quer da direção, é de continuar. Há muito por fazer no Sporting e esta eliminatória veio demonstrar isso. Temos muito que fazer», acrescentou logo de seguida.