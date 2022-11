Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Famalicão:

[Possibilidade de Cristiano Ronaldo regressar ao Sporting] Já me fizeram essa pergunta mil vezes. É jogador do Manchester United, fez a sua carreira, toda a gente no Sporting gosta dele, e não há muito a dizer sobre isso. Ele é o próprio a dizer que quer que o deixem em paz para ele decidir o futuro da vida dele. O historial dele e o que ele deu ao futebol, é ele que decide o que fazer do futuro. Estou muito feliz com os meus jogadores e o Ronaldo é jogador do Manchester United.

[chegada de Mateo Tanlongo?] Em relação ao Mateo, não posso comentar porque não foi apresentado ainda e tudo pode mudar.

[paragem servirá para quê?] Em relação à paragem, o futebol tem coisas engraçadas. O meu sentimento hoje é que não devia parar, mas há duas semanas só queria uma paragem. A paragem é importante para jogadores como o Soto porque vamos ter uma sequencia de jogos em que o podemos gerir bem. É um excelente jogador e precisa dessa pré-época. Vamos ter mais tempo para fazer o que fazemos todo o ano e falar com o sccouting e preparar o futuro do Sporting, mais do que preparar o amanhã.»