O Sporting não está num bom momento. Ainda em outubro foi afastado da Taça de Portugal, está longe nos rivais na Liga e mesmo na Liga dos Campeões já esteve numa posição mais confortável, mas Ruben Amorim considera que ainda há tempo para «salvar a época».

«Estou muito focado no que é o nosso jogo, só o Sporting interessa. Salvar a época? No fim vamos fazer a avaliação e logo se vê. Partindo pela base que no ano passado foi escasso, apesar do segundo lugar, da prestação na Liga dos Campeões e da Taça da Liga. Já vi coisas mais difíceis a acontecerem no futebol. Temos de começar no Casa Pia, aumentar a intensidade e dar tudo o que temos. O resto vai tornar-se possível com o tempo», comentou.

Quantos aos erros cometidos nos últimos jogos, o treinador fala em pormenores que a equipa tem de corrigir. «Faltas cometidas quando o adversário apenas estava a tentar ganhar a falta. Inexperiência e falta de rigor. Sofremos um golo de bola parada com o jogador do Varzim ao segundo poste quando estão lá três ou quatro sozinhos. O Paulinho esteve muitas vezes sozinho. Contámos a quantidade de cruzamentos que fizemos e fomos ver onde estão os nossos jogadores. Não consigo fazer um vídeo desta época a dizer que tivemos muito tempo a defender e errámos. São transições, distrações, um para um... tentamos apontar aos jogadores e foi isso que fizemos esta semana, mas a responsabilidade é do treinador. Fomos ver o que aconteceu com o Gorré no Boavista para não se repetir agora com o Godwin, estou confiante e acho que vamos fazer um grande jogo», referiu.

Uma nova fase para o treinador que, nos dois primeiros anos, perdeu poucos jogos. «Estou a aprender a ter maus resultados. Perder seis jogos em catorze não é habitual, quando perdíamos menos em duas épocas e pouco. Vou passar por isso mais vezes, e aprendo todos os dias mesmo quando estou bem. Mesmo estando sempre a ganhar, fui sempre preparando isto, não fui apanhado de surpresa. Sabia que podia acontecer e tenho a certeza que podemos dar a volta. A chama é o que nos liga a todos aqui dentro, e isso não podemos perder. Jogos todos podem perder», destacou ainda.