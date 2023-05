Ruben Amorim desvalorizou a polémica em redor do segundo golo do Benfica no empate do dérbi no Estádio de Alvalade (2-2). O treinador do Sporting diz que ficou mais preocupado pela forma como a sua equipa perdeu o controlo do jogo na segunda parte do que propriamente com um eventual erro de arbitragem que já não iria fazer grande diferença em relação aos objetivos do clube.

«Não fui ver o lance, sou sincero. Aquilo que me foi dito é que houve falta, mas isso pode acontecer para um lado ou para o outro. É esquecer isso. O que me pareceu a mim, é que em duas ou três situações que poderíamos ter tido mais bola. Fico mais preocupado por na segunda parte não termos tido mais bola», referiu o treinador em conferência de imprensa.

Ainda no rescaldo do jogo com o Benfica, Ruben Amorim diz a equipa devia ter mantido a mesma pressão na segunda parte do jogo. «Baixámos um bocadinho na pressão. O Nuno Santos começou a baixar muito para ajudar na defesa quando devíamos ter pressionado. O meu foco na observação foi esse e não se o lance era penálti ou falta. Isso não interessava, já não podíamos mudar e, como já não estávamos a lutar pelo título, é completamente indiferente», prosseguiu.

Mais importante, para o treinador, é aprender e fazer melhor no próximo ano. «O importante para o ano é termos uma melhor equipa para estes jogos e termos uma primeira parte como aquela. Com pequenas coisas, garanto que na segunda parte continuaríamos a jogar tão bem como na primeira. Não o fizemos e sofremos o segundo golo mesmo a acabar. Esse foi o meu foco quando revi o jogo», acrescentou ainda.