Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Gil Vicente:

[Balanço da época?]

«O balanço vamos fazer mesmo no fim. Mas em quatro competições, ganhámos duas e perdemos duas. A Champions também, mas convenhamos que seria mais difícil. O meu balanço é esse: o Sporting é um grande clube, ambiciona ganhar os títulos todos e o treinador não conseguiu levar a equipa a ganhar nem a Taça de Portugal, nem o campeonato. Portanto, o balanço, voltou a dizer, é sempre escasso.

Mesmo olhando para a realidade dos clubes, e eu não sou parvo e sei bem a diferença que ainda há, mas queríamos mais e tentámos mais. Ganhámos dois, perdemos dois. É escasso.»

[Primeiro pedido à direção depois de garantida a Champions?]

«Estamos sempre a trocar ideias sobre isso. Obviamente que gostava de manter os jogadores todos, porque é importante e todos os jogadores são importantes. Claro que temos de fazer alterações no plantel, porque nem sempre tem de se manter tudo quando se ganhar. Nem tudo está mal, mas há algumas alterações que temos de fazer.

Quando acabar a época, vou conversar com o Hugo Viana, com o scouting, a equipa técnica e o gabinete de análise. Todos juntos para decidir o que é melhor para a equipa. E o que eu quero fazer é manter os jogadores que toda a gente sabe que são cobiçados e que foram cobiçados em janeiro. Vou fazer a minha parte. Faria sem a Liga dos Campeões, mas com a Liga dos Campeões tenho outra almofada para fazer o meu papel.»