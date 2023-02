Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), no clássico de Alvalade, relativo à 20.ª jornada da Liga:

[O Sporting vinha de uma sequência de vitórias, não seria mais lógico manter a equipa que começou essa sequência? Fatawu a titular no lugar e Nuno Santos, qual foi a ideia?]

- O Fatawu foi pela explosão que tem. É o jogador mais explosivo, olhei para todos os jogos que fizemos com o FC Porto e a verdade é que precisávamos de um jogador de um-para-um. Não tínhamos o Porro, podíamos jogar com o Nuno Santos, mas o Nuno é mais de chegada e cruzamento e não é tão forte no um-contra-um. Não tendo o Porro, temos de ter um jogador explosivo, senão fica tudo bloqueado pelos corredores.

- O Fatawu era para jogar no lado contrário, mas o St. Juste sentiu-se mal, tivemos que adaptar porque o Inácio e o Fatawu no mesmo lado não funcionava na saída pelo pé. São coisas que tento ver no treino. Depois não me interessa se é o FC Porto ou se temos uma sequência de vitórias, os melhores no treino jogam. Prefiro perder um jogou ou outro, mas ganho no resto. Tenho tanta confiança nos jogadores e em mim que meto aqueles jogadores que acho que estão num melhor momento. Consigo explicar todas as alterações, tudo o que pensei durante o jogo e durante a semana. Se tivéssemos ganho, estavam todos a dizer que tinha sido espetacular. Se aqueles cruzamentos do Fatawu tivessem entrado... Nas quatro oportunidades que tivemos na cara do golo, já teria sido bem escolhido o onze. Lido bem com isso. Sei que não vou colher tudo do Youssef, mas vou colher no futuro.

[Olhando para a classificação, o Sporting fica a quinze do Benfica, a dez do FC Porto e pode ficar a oito do Braga. Como vai gerir o resto da época?]

- É ganhar todos os jogos. Temos sempre o mesmo objetivo, independentemente da classificação, é sempre o mesmo objetivo. No próximo jogo na quinta-feira, cá estaremos para jogar na Liga Europa, depois para o campeonato. Nenhuma equipa deixa de passar por momento difíceis. Sempre que começamos uma sequência, levamos uma pancada e voltamos a cair, o importante é voltar a tentar. Caímos e voltamos a tentar.

[Está conformado com a derrota, o resultado justo? Acha que o Sporting ainda vai chegar à Champions?]

- Não sei, não sou bruxo, não seio que vai acontecer no resto do campeonato. Queremos fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. Conformado nunca esto. Não estou nada conformado, agora vocês é que vão analisar o jogo e dizer quem esteve melhor. Num ressalto, resultou no 1-0 para o FC Porto e tornou tudo mais difícil. Há épocas assim, terminamos isto da melhor maneira e voltamos a tentar. Estamos num ponto mais avançado do que já estivemos. Zero conformado. Sei que me querem irritado, toda a gente está à espera, mas faço o contrário. Sei bem o que estou fazer.