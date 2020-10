A receção do Sporting ao Tondela vai marcar o reencontro de Rúben Amorim com Pako Ayestarán. Os dois trabalharam juntos no Benfica quando o português era jogador e o espanhol era adjunto de Quique Flores.



O técnico dos leões sorriu com a pergunta e elogiou o treinador do conjunto beirão.



«Lembro-me que quando fui para o Benfica fiz pela primeira vez ginásio com alguém que sabia. Seria melhor jogador se tivesse apanhado o Pako antes, na altura estava muito à frente do seu tempo. Como treinador não conheço bem as suas ideias, ele era responsável pela parte física na altura. Conhecemos as ideias do Tondela porque estudámos, mas não há facilidade em relação a isso. Sabemos quais os seus pontos fortes. O Tondela vem a Alvalade muito motivado e sem responsabilidade», disse, em conferência de imprensa.



O conjunto de Alvalade já viu 18 cartões amarelos em cinco jogos, sendo os centrais aqueles que foram mais visados até ao momento. Confrontado com esses números, Amorim desvalorizou esse facto.



«Com o decorrer do campeonato todos vão melhorar e tudo vai entrar nos eixos. Jogadores condicionados? Será uma oportunidade para o Inácio e para o Quaresma e eu preciso dessas oportunidades», atirou antes de falar sobre o processo aberto pelo Conselho de Disciplina da FPF pela sua expulsão na partida contra o FC Porto.



«Não estou disponível para fazer qualquer depoimento. O jogo com o FC Porto acabou, quero ganhar ao Tondela. O nosso foco tem de ser o jogo em si e não nessas coisas à volta do futebol.»



O Sporting utilizou a mesma equipa titular nos últimos três encontros e Amorim aproveitou para brincar com a situação.



«Sou um treinador jovem, mas sou do tempo em que antigamente isso era criar habituação. Agora é o contrário. Temos de viver com as nossas convicções. Não jogamos sempre da mesma maneira. Vamos mudando consoante o que achamos dos adversários. A culpa de alguns não jogarem não é de quem entra, mas de quem está a jogar. Não tenho a ideia de ser revolucionário ou de querer vincar o meu ponto de vista, só quero ganhar jogos. Tento utilizar os melhores para isso. Há fases que vamos mudar mais, outras em que vamos mudar menos. Interessa-me ganhar jogos», referiu.