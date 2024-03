Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, depois da vitória sobre o Farense (3-2), em jogo da 24.ª jornada da Liga:

Sporting podia ter marcado mais golos, mas acabou a sofrer. Gostou mais do resultado?

- Gostei de tudo, tirando a eficácia ou ineficácia da nossa parte, o jogo deveria ter ficado resolvido na primeira parte, tivemos muitas ocasiões e falhámos golos feitos. O Farense foi uma vez, fez o 2-1, depois o canto. As oportunidades foram nossas. Havia jogadores que já não queriam pressionar e não queríamos partir o jogo. O Farense das cinco ligas é a equipa na Europa que bate mais a bola na frente. Controlámos bem, é uma vitória completamente justa, num jogo que se complicou e no qual depois senti algum cansaço da equipa."

Nos últimos jogos tem sido, assim, o Sporting marca primeiro, mas depois acaba por sofrer para vencer.

- Com o desenrolar do campeonato vai tornar-se mais difícil e os sportinguistas vão sofrer de coração nas mãos. Já houve fases de fartura em que marcávamos cada vez que íamos à baliza, desta vez não conseguimos. Não sinto que a equipa mereça sofrer estes golos. São golos que acontecem quando temos o domínio completo do jogo. Se tivéssemos para treinar o foco não seria na defesa, porque não deixámos criar. Seria no ataque. Hoje tivemos situações de quatro para um e de três para um e não conseguimos marcar. Merecemos a vitória, mas deveria ter sido sem este sofrimento.

O Farense já tinha colocado dificuldades na primeira volta. Esperava um jogo difícil, mesmo com o Farense privado de Bruno Duarte?

- Obviamente e o futebol é mesmo assim. O que parecia fácil... E entrámos com boa dinâmica, estivemos sempre mais perto do terceiro golo que o Farense de um golo, mas as coisas acontecem. Hoje quero realçar o trabalho deles e não vou bater nos meus jogadores, deram o máximo e estou muito orgulhoso da minha equipa.

O Sporting é nesta altura a equipa melhor colocada para chegar ao título?

- No campeonato está tudo em aberto. Todas as equipas vão perder pontos. Esta sequência de jogos tem muita influência. Hoje era ganhar o jogo e fizemos uma boa exibição. A de hoje não tem nada a ver com a de Faro, onde estávamos a ganhar 2-0 com mais um. Hoje sofremos nas poucas oportunidades que tivemos e falhamos muitos golos, o que não aconteceu em Faro.