Na véspera da visita a Guimarães, onde vai defrontar o Vitória, numa partida da 13.ª jornada da Liga, Ruben Amorim abordou as sucessivas lesões de St. Juste. O central neerlandês vai falhar a viagem ao Minho depois de ter saído lesionado durante a partida contra o Gil Vicente, da ronda anterior.



«Enquanto eu for treinador do Sporting, ele não vai desistir. As vezes que forem precisas nós levantarmos o St. Juste... nem que eu vá fazer tratamento com ele, metemos lá alguém, ele voltará. Ele volta sempre mais forte. Desta vez, ele teve azar», começou por dizer.



«Relembrar que ele fazia épocas boas, e podem ir ver os números, não tinha competições europeias. Depois teve uma época praticamente parado na qual foi operado aos dois ombros. Veio para a pré-época e teve uma lesão no tornozelo parecida com esta, perdendo a pré-época. Começou a ter uma lesão muscular, teve azar no início deste ano, mas a equipa é muito mais forte com o St. Juste. É uma pessoa muito importante para nós. As vezes que ele se precisar de levantar... não vamos perder o St. Juste. Ainda terá uma grande carreira. É difícil olhar para ele hoje no treino e voltar a ter as mesmas conversas. Tam bém passei por isso, faz parte. Relativizar um bocadinho, há coisas bem piores na vida. Ele está estável na vida, vai voltar. Enquanto estivermos aqui, ele vai voltar a ser o jogador que é», acrescentou.