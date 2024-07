No rescaldo ao triunfo sobre o Athletic Bilbao (3-0), em Alvalade, no Troféu Cinco Violinos, Ruben Amorim garantiu que o Sporting está preparado para a Supertaça, ante o FC Porto.

«Será um jogo dividido, onde a parte física será importante. [Frente ao Bilbao] Quem entrou, esteve bem. Perdemos algumas bolas, mas reagimos bem. Controlamos o jogo e estamos no bom caminho. [Quanto à Supertaça] Estamos sempre confiantes, sabemos das nossas dificuldades e esta foi uma boa preparação para criar rotinas. Ainda assim, depois haverá maior pressão e medo de errar. Por isso é que o mundo da competição é mais complicado. Fizemos um bom estágio, com os jovens connosco, com tempo para todos jogarem», analisou o treinador dos leões, à Sport tv.

Lamentando as ausências, Amorim abre a porta a novas oportunidades.

«Temos um problema com o Nuno Santos, que nos faz muita falta, assim como o St. Juste. Mas, teremos opções para colmatar as ausências», referiu.

Questionado sobre o estudo de Benfica e FC Porto, o treinador do campeão nacional admite que dedicou especial atenção à pré-temporada dos dragões.

«Não vi, mas dei uma vista de olhos no FC Porto. Teremos tempo para fazer essa avaliação. O que interessa é que estamos preparados para a Supertaça e seremos competitivos», rematou.

Sporting e FC Porto medirão forças na Supertaça, em Aveiro, às 20h15 do próximo sábado (3 de agosto).