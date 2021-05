Bruno Tabata e Tiago Tomás continuam indisponíveis no Sporting por lesão, mas Ruben Amorim está convencido que ainda vai ser possível recuperar o jovem avançado antes do final da temporada.

«Em relação às lesões, o Tabata parece-me mais difícil, o Tiago Tomás ainda vamos ver, tenho de falar com o departamento médico», contou o treinador do decorrer da conferência de antevisão do jogo desta terça-feira com o Boavista.