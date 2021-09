Ruben Amorim está convencido que o capitão Sebastian Coates vai estar disponível para o clássico deste sábado com o FC Porto. Mesmo que não esteja nas melhores condições físicas, mesmo que sinta dores, o treinador está convencido que o central uruguaio vai dar um passo em frente para ajudar a equipa.

«O Coates tem aquele problema desde que foi operado. Faz sempre este sacrifício. Tenho a certeza que vai conseguir jogar. Não tanto por não estar o Gonçalo Inácio, mas está o Neto. Têm características diferentes, mas tenho a certeza que o Coates vai jogar e vai fazê-lo bem», atirou o treinador na conferência de imprensa de antevisão do clássico.

Coates pode ir a jogo, mas Gonçalo Inácio é mesmo carta fora do baralho, mas o treinador não se arrepende de ter apostado num plantel curto e de ter cedido Eduardo Quaresma ao Tondela. «Não me preocupa, em termos de quantidade olhamos muito para o que tivemos na última temporada. O Esgaio pode jogar lá, o Nuno Mendes também podia jogar lá. Relembrar que a Liga dos Campeões são mais jogos, mas são mais seis jogos. Temos o Matheus Reis que joga como central e está quase sem utilização. Estamos sempre a arranjar maneira de ver os jogadores. Consoante o adversário, as características mudam», comentou.

Mais na frente, a ausência de Pote também pode abrir as portas da titularidade a Nuno Santos. «Ele já jogou com o Belenenses, vai fazendo rotações. Amanhã é mais uma opção, não quero abrir o jogo. Está bem, é mais uma opção», referiu.

A verdade é que o calendário var apertar e a recuperação dos jogadores vai ser mais difícil. «Faz parte, e uma aprendizagem para todos. Temos três dias entre os jogos, eles fisicamente conseguem recuperar. Estão todos preparados. Quando há estes problemas, é aproveitar estes momentos para testar miúdos», disse.