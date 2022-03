A visita do Sporting a Moreira de Cónegos vai propiciar o reencontro da equipa com Ricardo Sá Pinto, atual treinador do Moreirense e referência dos leões. Uma figura que continua a ser muito querida da parte dos adeptos como salientou Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão.

«O mister Sá Pinto é claramente uma referência do Sporting, toda a gente do Sporting, os adeptos, toda a gente aqui da academia gostam muito do mister Sá Pinto», começou por enunciar o treinador em relação ao jogo de segunda-feira.

Ruben Amorim chegou a cruzar-se com Sá Pinto no Sp. Braga. «Estive uma vez na altura do Braga B com o mister Sá Pinto, mas também estive pouco tempo na equipa B, depois assumi o lugar. Para mim vai ser um jogo normalíssimo. Um de nós tem de vencer, a pressão vai ser a mesma de sempre, eu vou estar a pensar no jogo, temos de ganhar. Vai ser um jogo com um grande clube, que é o Sporting, e do outro lado vai estar uma referência do Sporting, mas que é o treinador do Moreirense e também vai querer ganhar», acrescentou ainda.