O Sporting defronta neste sábado o Portimonense, equipa que esteve no «olho do furacão» após a goleada sofrida diante do FC Porto por 7-0 devido ao facto de Paulo Sérgio ter rodado muitos jogadores para garantir que estariam disponíveis para jogos que o técnico dos algarvios considerava mais importante pra os objetivos da equipa.

Ruben Amorim foi questionado sobre o tema e colocou-se ao lado de Paulo Sérgio. «O treinador do Portimoennse tem o direito de escolher os jogadores que entende para cada jogo. E eu escolho os meus. A verdade é que o Paulo Sérgio atingiu o seu objetivo e nós não, que tínhamos como objetivo o título. Não vou estar a comentar situações. Os treinadores de todas as equipas têm o direito e o dever de escolher os jogadores que querem para os seus jogos. Não me vou intrometer nesse assunto», afirmou.

Para o jogo deste sábado, no Algarve, o Sporting já poderá contar com o capitão de equipa Coates, mas não outro central: «O Feddal ressentiu-se um pouco e não vai ser convocado. Vem o Marsá outra vez, mas o Coates volta e está tudo apto», concluiu, deixando elogios à capacidade defensiva do Portimonense e à força nas bolas paradas.