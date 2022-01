O treinador do Sporting, Ruben Amorim, elogiou este sábado a prestação de Manuel Ugarte até ao momento, na primeira época ao serviço dos verde e brancos, antecipando mesmo que o uruguaio está pronto para ser o número seis da equipa, não na próxima época, mas já nesta.

«O Ugarte já provou que está pronto para ser o número seis já este ano e não só na próxima época. Acho que dormimos um pouco mais descansados, porque no ano passado o Palhinha teve um desgaste muito grande e as características dele eram únicas. Ainda o são, mas tínhamos o Dani [Bragança] na altura, o Matheus [Nunes] e o João Mário e nenhum se aproximava do que era o Palhinha. O que acontece, neste momento, é que este ano estamos mais descansados. É um grande jogador, uma grande contratação do Sporting, não só pelo talento, mas pela pessoa que é. Está preparado para ser o número seis do Sporting», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Vizela, da 18.ª jornada, para o qual não pode ainda contar com Pedro Porro e Jovane Cabral.

«O Porro não está e não sei quando vai estar. O Jovane começou a incorporar alguns exercícios. Temos de ter cuidado com o Jovane, pelo historial dele e vamos construí-lo outra vez e faz falta, porque tem características especiais», reconheceu Amorim, que sobre o momento de Pedro Gonçalves apenas pediu ao jogador que «aumente a agressividade dele na pressão».

«Os golos vão aparecer, é um jogador que dá muito mais do que golos. Obviamente, as pessoas habituaram-se a que ele marcasse um ou dois golos por jogo. O que ele tem de fazer é trabalhar, que os golos aparecerão», referiu Amorim.

Já sobre a possibilidade de Bruno Tabata jogar como falso nove, como alternativa a Paulinho, no ataque, Amorim acenou à hipótese, mas que a mesma depende do jogo. «Temos o TT que joga a avançado, o Pablo [Sarabia] já fez a posição e temos o Tabata, que não se enquadra só nessa posição. Também pode jogar como lateral se quisermos puxá-lo mais para dentro e deixar um jogador mais forte no um contra um. Temos várias opções, o Rodrigo Ribeiro acabou de marcar um golo os sub-23, o Chermiti adaptou-se e está mais ágil, estamos atentos a toda a gente, quer na equipa principal, quer nas equipas de formação. Respondendo à pergunta, o Tabata é uma opção para jogar a falso nove, assim como o TT, o Pablo, o Pote, vários jogadores podem jogar lá», disse.

O Vizela-Sporting joga-se a partir das 18 horas de domingo. Fábio Veríssimo é o árbitro da partida, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.