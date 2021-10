Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV, após o triunfo por 1-0 na receção ao Vitória, em jogo da décima jornada da Liga:



«As duas equipas tentaram ganhar o jogo, quiseram ter bola e estiveram bem organizados. Começámos bem, tivemos oportunidades para marcar. Fizemos um golo, mas foi anulado. Depois voltámos a marcar de bola parada. O Vitória é sempre perigoso em transições, mas fomos capazes de controlar isso na primeira parte.



No inicío da segunda parte poderíamos ter feito o 2-0. Como se viu, a equipa precisava de fazer dois ou três golos para serenar. Assim que perdemos intensidade na pressão à frente, quando começa a surgir algum cansaço, os médios ficam com muita gente e sofremos um pouco mais. Mas sabemos defender. Mérito para os jogadores que estão a dar tudo e que conseguem ganhar os jogos.



Golos do Coates? Mérito dele. As bolas paradas são muito bem trabalhadas. O Carlos e o Manuel metem muita gente em todas as zonas, temos muito bons batedores. Nesse sentido é bom estar numa equipa grande, há bons executantes. É um momento em que a equipa é forte.



Significado de ultrapassar o Benfica? Nenhum. Faltam muitos jogos e todos são muito complicados. Existe esta sequência de jogos, sobretudo para quem está na Europa, mas o Sporting está a aguentar-se. Um empate às vezes muda tudo. Temos de ver o que temos de fazer e melhorar. É normal o que aconteceu nos minutos finais, havia alguma distância entre os setores. Esse é o foco.



Besiktas? Se não ganharmos estamos fora da Champions. É um jogo muito importante com o nosso público e temos de responder ao ambiente de Istambul. Somos capazes de ter o mesmo ambiente aqui. Vamos entrar com intensidade e tentar ganhar o jogo. Provavelmente no final vai ser um sofrimento, mas que ganhe o Sporting.»