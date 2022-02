Edwards chegou ao Sporting, vestiu a camisola e estreou-se logo no dia seguinte frente ao Belenenses. Islam Slimani chegou mais tarde, mas também não precisou de muito tempo para convencer Ruben Amorim a contar com ele para o jogo deste domingo frente ao Famalicão. Numa altura em que o calendário vai apertar, com o regresso da Liga dos Campeões, a gestão do plante tem de ser feita em plena competição.

«Em relação aos reforços, temos menos tempo do que o ano passado, vamos utilizar os jogos e vamos utilizar os vídeos e todas as armas para preparar os jogadores. Quando dizemos que vamos preparar os jogadores nos jogos depende das características do que o jogo pedir», explicou Ruben Amoim na conferência de imprensa de antevisão do jogo deste domingo com o Famalicão.

Edwards, por exemplo, já se estreou pelo Sporting, mas segundo o treinador vai ainda ter de «aprender» a jogar naquela posição, além de ter de bater-se pelo lugar com os colegas de equipa. «O Edwards tem de aprender a posição e vai aprender porque, na minha opinião, é um grande jogador. Mas também ainda temos o Tabata. Vamos fazendo essa avaliação e preparando-os durante os treinos para que eles possam crescer rapidamente», acrescentou ainda.