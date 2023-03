Na véspera da receção do Sporting ao Santa Clara, Ruben Amorim foi questionado acerca da possibilidade de treinar o Tottenham e voltar a trabalhar com Pedro Porro, jogador que o elogiou recentemente. Bem ao seu jeito, o técnico do Sporting descartou a possibilidade de rumar ao emblema londrino..



«Obviamente que eu gostava muito de trabalhar com o Porro. É difícil nós comprarmos o Porro, portanto vejo isso com dificuldade. O Porro fez a sua escolha, é normal, são campeonatos diferentes. Fico-me mais pelo carinho que eu fico com os jogadores, os jogadores por mim e ele seguiu um caminho. Não deixámos de ser amigos, falamos muitas vezes, como falo com o Matheus [Nunes] e portanto vejo com dificuldade neste momento voltarmos a trabalhar juntos. Ele também teria mais dificuldades agora, porque o Esgaio está muito bem, seria uma luta saudável entre ele e o Esgaio para jogar na equipa do Sporting, só nesse aspeto é que vejo a possibilidade de trabalhar com o Porro outra vez», referiu Amorim, em conferência de imprensa.



Recorde-se que os spurs estão no mercado à procura do sucessor de Antonio Conte, técnico que foi despedido na semana passada.



O Sporting-Santa Clara joga-se a partir das 20h30 de sábado, em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.