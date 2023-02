Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Estoril por 2-0 em Alvalade:

«Foi um jogo de sentido único. O Estoril não vive um bom momento e tentou defender a baliza sempre à frente da área para tentar criar-nos alguma ansiedade no jogo. Obviamente, isso não aconteceu. Nós tivemos paciência para ter a bola, tivemos os nossos centrais em cima da área deles, o que torna sempre complicado. E, depois, os rasgos individuais que têm de surgir, hoje surgiram.

Chegámos ao primeiro golo e depois, na segunda parte, um rasgo individual do Trincão com muita gente à frente mas ele é capaz destas coisas. Numa semana difícil com jogos difíceis, os jogadores corresponderam bem e estão de parabéns.»

[Vitória importante para encurtar distâncias?]

«Sim, obviamente porque ainda há muitos jogos e é um sinal de que estamos presentes, de que queremos ganhar e temos essa ambição. Mesmo não olhando muito para a tabela, é importante para os da frente não se sentirem à vontade. Esse é o nosso objetivo: aproximarmo-nos dos lugares cimeiros, mas jogarmos bem e cada vez melhor.»

[Baliza a zeros. Apenas o oitavo jogo em 22 da Liga]

«É muito importante, acima de tudo quando o registo não é enganador. Bloqueámos muito bem as saídas e estivemos bem nos duelos. Todas as grandes equipas sofrem poucos golos. E nós controlámos bem. Não foi o Adán que fez muitas defesas ou nós que levámos muitos remates.»

[Sobre o lance de génio de Trincão no 2-0 e a reação dos companheiros, que pediram apoio para um jogador que tem sido muito assobiado]

«Os nossos pais e quem gosta de nós, às vezes tem esses momentos de crítica perante as nossas exibições e ele tem de olhar para isso com naturalidade. O talento está lá: ele precisa de tempo. Também é a primeira época dele no Sporting e também teve épocas em que foi parando um bocadinho no tempo, porque foi jogando a espaços e não teve continuidade. É olhar um bocadinho para o extremo do outro lado, que é o Edwards. Não se parece nada com o jogador que chegou cá. Precisou de um tempo de habituação, de ganhar capacidade física, de entender os colegas e de ganhar confiança. E hoje é um jogador totalmente diferente. O importante é olhar para os jogadores e ver que há talento. Se há talento, é apoiar e com o tempo vai surgir.»

[Pote no meio-campo. Teve a ver com o facto de o jogo ter sido em Alvalade e contra um adversário como o Estoril?]

«Não foi só isso, mas sabíamos que íamos encontrar equipa muito recolhida e raramente o Pote tocou na bola como médio-centro. Andou sempre entre linhas. Ele tem essas capacidade e no fundo foi mais um homem da frente. O Pote é um jogador muito completo que tem ainda muito a melhorar. Mas se olharmos para os momentos ofensivos, ele esteve quase sempre na zona onde joga como ala.»