Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória por 2-0 sobre o Sp. Braga:

«Sabíamos que ia ser um jogo muito complicado. Uma equipa que ia defender a encaixar na outra equipa a atacar. Entrámos bem no jogo e controlámos. Não estávamos a dominar, mas estávamos a ter mais bola e depois o Sp. Braga teve aquela oportunidade do Ricardo [Horta]. O apoio frontal do Paulinho, onde eles são muito fortes, e depois o Fransérgio, com alguma sorte no ressalto, isolou o Ricardo e o Adán faz uma grande defesa. A partir daí perdemo-nos um bocadinho. Não conseguimos agarrar o jogo, não conseguimos parar esse momento e depois também há um canto com uma oportunidade… Esses pequenos momentos ainda se notam bastante na equipa.

Na segunda parte houve um golo fora de jogo. Muito bem a linha defensiva. Marcámos, defendemos e agarrámo-nos uns aos outros. O Matheus entrou muito bem para uma posição para segurar aquele lado esquerdo do Sp. Braga que estava a ser muito forte e mexeu com o jogo. O Sporar também entrou muito bem e todos os que entraram mudaram um pouco o jogo.

Fomos eficazes, felizes, mas fizemos por merecer. Somos uma equipa muito unida, agarramo-nos uns aos outros e estamos preparados para tudo e acabámos por vencer justamente.»

[Eficácia fez a diferença e uma palavra para Adán, que voltou a fazer uma grande exibição]

«A defesa da segunda parte do remate à queima roupa? O Esgaio estava fora de jogo. Foi uma grande defesa, que mais valia a bola entrar e assim eu canto.

O Adán é um excelente guarda-redes e graças a Deus o Hugo Viana conseguiu convencer um guarda-redes que tinha muitas propostas a vir para um grande clube também.

Acho que o mister Carvalhal tem alguma razão, porque fomos muito eficazes. O Pote não estava muito bem, e o Nuno também não. Voltámos a ter alguns problemas na construção por isso mesmo. Havia bolas que conseguíamos no espaço entrelinhas e não conseguíamos receber, deixávamos a bola passar ou dávamos de calcanhar quando tínhamos o espaço todo.

Mas depois acabámos por ser eficazes, fomos muito rigorosos na nossa forma de defender e tentámos atacar.

Temos muito a trabalhar, fomos eficazes, mas acho que no fim acabámos por merecer a vitória.»

[Este foi o jogo mais difícil até agora esta época para o Sporting?]

«Não, porque já jogámos aqui com o FC Porto, com o Belenenses na semana passada e agora o Sp. Braga provocou coisas na nossa zona defensiva e na construção deles a que não estamos muito habituados e que é muito difícil parar. Parar o Fransérgio, o Ricardo, o Paulinho, o Galeno no um contra um. E o Porro esteve incrível. O Porro fez um grande jogo. Agora, o Sp. Braga tem coisas que nem todas as equipas têm e temos de estar preparados para isso.»

[Saber sofrer, melhorar na segunda parte e ser eficiente. Isto é uma vitória de equipa campeã?]

«É uma vitória de uma equipa que sabe as limitações que ainda tem, que sabe entender os momentos do jogo, que foi inexperiente a seguir a uma oportunidade do Sp. Braga que deveria ser encarada com normalidade e não foi tanto.

Na segunda parte melhorámos. Foi [uma vitória] de uma equipa mais adulta do que éramos no início. Nesse aspeto estamos a progredir, mas não foi mais do que isso. Vocês sabem que eu também tenho uma estrelinha boa e juntando tudo às vezes surgem estes bons momentos.»

[As melhorias defensivas da equipa em relação ao jogo com o Belenenses]

«Falámos sobre isso, mas o que vinham a fazer era completamente do que fizemos na primeira parte com o Belenenses. Ainda temos de melhorar, mas contra uma equipa que é muito difícil portámo-nos muito bem.

Tenho jogadores que para além do treino e dos vídeos que a equipa técnica mostra, ainda pede mais vídeos para ver. São grandes profissionais.

O Feddal recuperou a tempo e é um jogador muito experiente e habituado a grandes avançados na Liga espanhola. Dá muita experiência à equipa.»