Lembra-se de Oguchi Onyewu? O antigo central que passou pelo Sporting acaba de ser designado como novo vice-presidente da federação de futebol dos Estados Unidos (US Soccer), com a pasta do desporto, anunciou esta quarta-feira o organismo.

Atualmente com 40 anos, Onyewu representou o Sporting na temporada de 2011/12, tendo vestido a camisola dos leões por 31 jogos, além de ter marcado dois golos.

No seu novo cargo na US Soccer, o antigo internacional norte-americano (69 jogos e seis golos) terá como primeiro objetivo a contratação do novo selecionador, depois da saída de Gregg Berhalter logo após a participação no Mundial2022, que decorreu no Qatar.

Para já, a seleção é liderada de forma interina por Anthony Hudson, que era o adjunto de Berhalter.

Além de ter jogado em Portugal, Onyewu fez carreira em clubes como o Milan (Itália), Standard Liège (Bélgica), Twente (Países Baixos), Málaga (Espanha) e Newcastle (Inglaterra).