António Adán, reforço para a baliza do Sporting, diz que está determinado em lutar pela titularidade com Maximiano e Renan Ribeiro, mas diz que essa vontade é comum a todos. O guarda-redes espanhol fala ainda da forma como foi recebido e da exigência da pré-época que o grupo está a fazer no Algarve.

«Estou feliz e com muito entusiasmo, porque tinha vontade de estar aqui. O trabalho está a ser duro, como tem de ser na pré-época. Estamos a trabalhar vários aspetos com muita intensidade. Muita bola e muito trabalho físico, mas tem de ser. O grupo tem de ser forte para o que vem aí. Será uma temporada dura e toda a equipa está mentalizada para isso», começou por referir em declarações à Sporting TV.

Apesar de ter chegado com o estatuto para ser dono da baliza leonina, Adán tem consciência de que Maximiano e Renan têm a mesma ambição. «Tanto eu, como os meus companheiros estamos preparados para o que o mister decida. Todos temos vontade de jogar. É bom para o grupo haver competitividade em todas as posições. A minha ambição é de que o mister me escolha para poder contribuir em campo. Caso contrário, é continuar a trabalhar para ajudar a equipa», comentou.

Apesar da concorrência, o guarda-redes destaca o bom ambiente a forma como foi recebido pelo grupo. «A minha receção foi ter de cantar… No jantar de ontem, tive de cantar. Estou encantando por proporcionar ao grupo esse momento divertido», contou.

O guarda-redes destacou ainda as primeiras impressões sobre o novo clube. «A mentalidade de um clube como o Sporting é sempre estar ao mais alto nível possível», referiu ainda.