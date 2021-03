De acordo com plano de desconfinamento apresentado na quinta-feira pelo Governo, os jogos da Liga em Portugal continental poderão voltar a ter público nas bancadas entre a segunda quinzena de abril e a primeira semana de maio.

Nesta altura, o Sporting lidera o campeonato com nove pontos de vantagem sobre o mais direto perseguidor (o Sp. Braga), o que significa que a margem pontual estabilizar poderá ser campeão sensivelmente num período coincidente com o regresso dos espectadores aos estádios.

Questionado sobre se preferia ser campeão mais cedo, sem público, ou com adeptos nas bancadas, Ruben Amorim não respondeu, continuando por isso sem assumir a candidatura do Sporting ao título, mas garantiu que a equipa precisa dos adeptos e rebateu a tese de que o sucesso do atual líder do campeonato está relacionado com o facto de jogar sem a pressão vinda das bancadas.

«Penso que se está a subestimar muito os adeptos do Sporting. Os adeptos do Sporting são uma grande força do Sporting, não uma fraqueza. Acho que esta equipa demonstrou uma forma de estar em campo na qual os adeptos se reveem. Eu gostaria de ter já os adeptos do Sporting, porque sei que eles dariam uma resposta muito diferente daquela que as pessoas pensam. Precisamos muito deles e ainda vamos precisar. Ainda falta muito campeonato e vão-se perder muitos pontos. Vão ser um fator decisivo. Ao contrário do que toda a gente pensa, os adeptos do Sporting vão ajudar muito esta equipa e não o contrário», disse o treinador do Sporting