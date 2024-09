Nesta volta a Portugal, Nuno Santos foi chefe de pelotão em Arouca, combinando com Quenda para a noite feliz de Trincão, Gyökeres e Pedro Gonçalves. No sopé da Serra da Freita, o Sporting asfixiou o «Lobo» e triunfou por 0-3.

Na noite desta sexta-feira, antes da quinta «etapa» da Liga, Ruben Amorim acenou à Champions, promovendo cinco trocas. Para lá óbvia titularidade de Israel – em detrimento do lesionado Kovacevic – o timoneiro dos leões concedeu oportunidades a Matheus Reis, Debast, Daniel Bragança e Nuno Santos, relegando Eduardo Quaresma, Diomande, Morita e Geny Catamo para o banco.

Por sua vez, Gonzalo García operou também cinco alterações face à derrota em Vila do Conde. Do «onze» saiu o lesionado Henrique Araújo, além de Matías Rocha, Weverson, Cristo e Sylla. Por isso, avançaram Morozov, Fontán, Dante, Loum e Ivo Rodrigues.

Todavia, as trocas entre os «Lobos» foram escassas para responder ao ímpeto do leão. Antes do arranque da aventura europeia, o campeão nacional – e líder – segue em estado de graça no campeonato.

E o desenrolar da segunda parte até lembrou o jogo de março.

Recorde, aqui, o filme deste jogo, do aquecimento no exterior à festa nas bancadas.

Ainda que embalado pelo «Verdão», os pupilos de Amorim suspiraram de alívio ao cabo de 20 segundo. Isto porque, após um exemplar passe de David Simão, na profundidade, Jason descaiu para a direita e atirou por cima, perante Israel.

Na resposta, Gyökeres deu o mote para remeter os anfitriões à respetiva área. Na sequência do remate ao terceiro minuto, os lisboetas subiram as linhas e aprimoraram a pressão, protagonizada por Pote, Quenda e Trincão.

De batuta em riste esteve Nuno Santos, aquele que melhor capitalizou a titularidade. Geralmente pela esquerda, este «faz tudo» serviu cruzamentos à medida, com uma pitada de tecnicismo. Ainda assim, Pote e Gyökeres permaneciam erráticos.

Até aos 24m. Quando optou pela construção à direita, o Sporting desfez a igualdade. Deambulando do centro, Gyökeres acelerou até à linha final e procurou Quenda, que «rasgou» a linha defensiva.

Na área, Trincão picou o esférico e encontrou Pedro Gonçalves, esquecido nas costas de Chico Lamba. Assim, o «baixinho» até aproveitou para registar um raro golo de cabeça. Foi o golo de Pote na Liga, o segundo melhor marcador, somente atrás de um «monstro» sueco.

Na procura da tranquilidade, a vantagem revelou a faceta cínica do campeão nacional. Até ao intervalo, o Arouca assumiu a iniciativa ofensiva, mas a organização contrária obrigou Mantl a permanecer atento. Em cima do apito para a pausa, aos 45+2m, Gonçalo Inácio desperdiçou um voo solitário à boca da baliza, travado pelo guardião germânico.

Nuno Santos acumula créditos

Já com saudades da produção ofensiva no arranque da partida, Gonzalo García apostou em Sylla e Trezza antes do reatar do duelo, em detrimento de Morozov e Ivo Rodrigues. Mas, de novo, as alterações quase não surtiram efeito, mesmo que Trezza tenha anotado cinco minutos interessantes. Foi o espelho de um Arouca descompensado na construção e sem elos na frente.

Assim, a tarefa ficou facilitada para o Sporting. Pelo fulminante pé de Nuno Santos, as hostes leoninas suspiraram aos 51m e festejaram aos 62. De novo pela esquerda, o médio picou o esférico sobre Mantl e beneficiou da confusão motora de Loum. Ainda assim, o VAR desvendou um fora de jogo.

O alívio do «Lobo», ainda assim, durou «quase nada». Dez minutos volvidos, o VAR voltou a ser protagonista, desta feita castigando a ação defensiva de Fukui, para desespero dos anfitriões.

O cronómetro assinalava 73m quando Gyökeres encheu o pé para o oitavo golo no campeonato, igualando o Santa Clara, o segundo melhor ataque na prova.

E assim terminou a disputa pelo resultado. Resignado, o Arouca nem mais procurou atacar, deixando correr o tempo. Entre trocas, Trincão não se fez rogado e aprofundou a tristeza dos «Lobos». A solo, o internacional português desfilou até à área, passou por dois adversários e atirou rasteiro, descartando Mantl do lance.

Até final, o campeão nacional entrou em modo «espetáculo», com sucessivas fintas, ora de Gyökeres, ora de Pote. Até houve tranquilidade para um domínio de peito de Israel.

Na tabela, o Sporting permanece no trono, agora com 15 pontos. Segue-se a receção ao Lille, na estreia na Liga dos Campeões, na noite de terça-feira (20h15). Depois, Amorim e companhia receberão o AVS, a 22 de setembro (20h30).

Nesse domingo, mas à tarde (18h), o Arouca visitará o «aflito» Farense. Os comandados de Gonzalo García poderão, no fecho desta quinta jornada, acompanhar os algarvios no fundo da tabela. Por agora, com três pontos, os «Lobos» ocupam o 15.º posto.