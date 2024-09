Ruben Amorim operou cinco alterações no «onze» para a visita a Arouca. Face ao triunfo no «Clássico», ante o FC Porto (1-0), o timoneiro dos leões viu-se forçado a apostar em Israel na baliza, a fim de colmatar a lesão de Kovacevic.

Em todo o caso, e a pensar na visita a Lille para a Liga dos Campeões, Amorim relegou Eduardo Quaresma, Diomande, Geny Catamo e Morita para o banco, oferecendo oportunidades a Matheus Reis, Debast, Daniel Bragança e Nuno Santos.

No outro lado, entre os anfitriões, Gonzalo García assinou cinco mudanças. Face à lesão do avançado Henrique Araújo – emprestado pelo Benfica – o treinador do Arouca entregou a titularidade a Morozau.

De resto, mais quatro mudanças: Matías Rocha, Weverson, Cristo e Sylla, por Dante, Fontán, Loum e Ivo Rodrigues.

Onze do Sporting: Israel, Debast, Inácio e Matheus Reis; Quenda, Bragança, Hjulmand e Nuno Santos; Trincão, Gyökeres e Pote.

Suplentes do Sporting : Diego Calai, Morita, Edwards, Harder, Geny Catamo, Fresneda, Diomande, Quaresma.

Onze do Arouca: Mantl, Tiago Esgaio, Chico Lamba, Fontán e Dante; David Simão, Loum, Jason, Fukui, Ivo Rodrigues; Morozau.

Suplentes do Arouca : Thiago, Sylla, Popovic, Trezza, Gonzálbez, Weverson, Yalçin, Alex Pinto e Pedro Santos.

O encontro inaugural da quinta jornada da Liga principia às 20h15, contará com arbitragem de João Pinheiro e será para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.