Morten Hjulmand é ausência confirmada para Rui Borges na receção ao Casa Pia, para a 18.ª jornada da Liga.

O capitão do Sporting viu o quinto cartão amarelo na deslocação ao reduto do Gil Vicente e cumprirá assim um jogo de castigo no primeiro jogo da segunda volta da prova. Recorde-se que, pelo meio, Hjulmand também não será opção para o jogo com o PSG, já que viu amarelo diante do Bayern e estará apenas disponível para o último jogo da fase de liga da Champions.

Recorde-se que o técnico do Sporting tem ainda João Simões, Morita e Kochorashvili como restantes opções para o meio-campo leonino.

