Giorgi Kochorashvili, médio do Sporting, foi titular no empate da Geórgia, em casa, diante da Roménia (1-1), num jogo particular entre duas seleções que não vão estar no Mundial 2026.

A equipa da casa marcou primeiro, no início da segunda parte, com um golo de Kvilitaia, mas os romenos acabaram por chegar ao empate, aos 81 minutos, com um golo de Louis Munteanu.

O jogador do Sporting jogou os 90 minutos e, ainda antes de ir de férias, volta a jogar pelo seu país na próxima sexta-feira, desta feita, frente Bahrain.