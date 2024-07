O Panathinaikos chegou a acordo com o Levadiakos para ficar com cem por cento sobre os direitos económicos do avançado Fotis Ioannidis, o que pode abrir caminho para a saída do avançado que é pretendido pelo Sporting.

Quando contratou Ioannidis ao Levadiakos, no verão de 2020, o Panathinaikos ficou apenas com cinquenta por cento sobre os direitos económicos do avançado e, até esta quinta-feira, o Levadiakos tinha o direito a metade do valor de uma possível venda.

Segundo está a avançar a imprensa grega, o Panathinaikos acaba de garantir a totalidade dos direitos económicos sobre o passe do avançado, garantindo que, em caso de venda, poderá arrecadar a totalidade do valor.

Recordamos que o Sporting já terá avançado com uma proposta próxima dos 20 milhões de euros, entretanto recusada pelo Panathiakos, para a contratação do avançado que também é alvo dos italianos do Bolonha.