O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou o castigo já cumprido por Conrad Harder, na sequência da expulsão da última temporada, após o jogo entre o Santa Clara e o Sporting, para a Liga.

De acordo com a decisão do organismo, o direito de defesa do atleta foi «violado» e o Conselho de Disciplina (CD) não respondeu ao requerimento apresentado pelo jogador. Recorde-se que além de Harder, o árbitro do encontro, Cláudio Pereira, também expulsou Luís Rocha.

«Sobre o requerido e exposto pelo Demandante, o CD nada disse, não emitiu qualquer despacho a pronunciar-se sobre a diligência probatória requerida pelo Demandante [Harder] (…) ‘Pura e simplesmente ignorou’, como refere o próprio Demandante, transformando o direito de audiência prévia do Demandante em momento meramente formal», pode ler-se

Na altura, segundo o relatório do árbitro, Conrad Harder festejou o triunfo dos leões com um grito de «yeah» e além do jogo de suspensão, que cumpriu na jornada seguinte ao episódio referido, foi também multado em 510 euros.