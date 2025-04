As cerimónias fúnebres pela morte de Aurélio Pereira vão realizar-se na Igreja São João Baptista, no Largo São João Baptista, no Lumiar. O velório começa às 17 horas e as portas da igreja ficam abertas até às 22 horas.

Para esta quinta-feira está agendada uma missa, também na Igreja de São João Baptista, pelas 13 horas, seguida do funeral às 15 horas, antes do corpo ser cremado no Cemitério dos Olivais.