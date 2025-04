O treinador do Sporting, Rui Borges, relativizou a possibilidade de o Boavista «estacionar muitos autocarros» frente aos leões, expressão utilizada pelo treinador Stuart Baxter, em jeito de brincadeira, há cerca de duas semanas, em declarações à imprensa da Suécia, onde fez vários anos da sua carreira e a propósito do avançado Viktor Gyökeres.

«O Viktor é imune a isso, é um animal competitivo, no bom sentido. Independentemente do seu adversário direto, da equipa em si no coletivo, ele está focado no que faz pela equipa, no que a equipa faz por ele no sentido de o valorizar. Esperamos um Boavista competitivo, que é um pouco a imagem daquela casa. Está difícil a manutenção, tem pouca margem e vão-se agarrar à vida para, ao máximo, amealhar pontos. A nós, resta-nos focar no que podemos apanhar pela frente. Temos apenas um jogo em relação ao novo treinador, o que torna difícil em termos estratégicos, mas estamos focados muito no que podemos fazer perante o próximo adversário», afirmou Rui Borges, este sábado, em conferência de imprensa.

O Boavista é uma equipa que está à procura de sobreviver, ficar na Liga, por isso vai dar a vida em sua casa, perante os seus adeptos. O Bessa também é conhecido pelo ambiente nesse sentido, uma equipa competitiva. Temos de tentar entrar fortes para o Boavista sentir que estamos ali para ganhar, porque é isso que queremos», disse, ainda.

Miguel Nogueira é o árbitro do Boavista-Sporting, jogo que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol.